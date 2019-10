Σίμονς: «Αν είμαι ανοιχτός, θα πάρω το σουτ» (pic)

O Μπεν Σίμονς προσπαθεί να ολοκληρώσει το παιχνίδι του και να προσθέσει το μακρινό σουτ, που πραγματικά θα τον αλλάξει επίπεδο. Ο παίκτης των Σίξερς, μίλησε για το πως σκέφτεται το μέλλον και πως θα αντιδράσει στην ευκαιρία να σκοράρει από απόσταση.

«Όχι. Δεν πρόκειται να βγω έξω και να αρχίσω να σουτάρω. Είναι όμως μέρος του παιχνιδιού. Αν είμαι ανοιχτός, θα τα πάρω. Νομίζω ότι απλά ανησυχούσα πολύ για το τι οι άνθρωποι έλεγαν γύρω μου, για τον θόρυβο απ' έξω. Και κατάφερα να τους μπλοκάρω αυτό το καλοκαίρι και να μην δίνω σημασία στο τι λένε. Στο τέλος της ημέρας, δεν νοιάζομαι πια εκτός αν έρχεται από κάποιον που με βοηθάει να γίνω καλύτερος».

If the three is there, Ben Simmons will take it pic.twitter.com/BM8YWaJ7Kh

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 30, 2019