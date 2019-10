Ιστορικό ματς των Κινγκς με τους Πέισερς στην Ινδία!

Ιστορικό ματς θα δώσουν οι Σακραμέντο Κινγκς με τους Ιντιάνα Πέισερς, καθώς θα αγωνιστούν στις 4 και 5 Οκτώβρη στην Ινδία, σε δύο παιχνίδια της preseason. Οι δύο ομάδες θα γίνουν, με αυτόν τον τρόπο, οι πρώτες της Βόρειας Αμερικής σε οποιοδήποτε άθλημα, που θα παίξουν εκεί.

Το ΝΒΑ κάνει άνοιγμα και στην Ινδία και φυσικά υπάρχει λόγος γι' αυτό, αφού ήδη έχουν γίνει επενδύσεις στο «The Reliance Foundation Jr. NBA Program», όπου έχουν βρει πάνω από 10 εκατομμύρια παιδιά από 13.000 χιλιάδες σχολεία, σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης του αθλήματος, που τρέχει από 2013 και μετά.

Πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθούν την σελίδα του Facebook, ενώ αρκετές ακαδημίες μπάσκετ εκεί έχουν ως στόχο να βρουν αγόρια και κορίτσια που ξεχωρίζουν στο μπάσκετ.

Οι δράσεις είναι πολλές και το ΝΒΑ έχει οργανωμένο σχέδιο για ανάπτυξη και στην Ινδία, με τις ομάδες να βοηθούν σε αυτό.

The first-ever #NBAIndiaGames are ready to take over India on October 4 & 5! Get ready for the action as it's #NBAInMyBackyard

