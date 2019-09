Δρόμος στο Ντάλας παίρνει το όνομα του Νοβίτσκι (pic)

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι έφερε στο Ντάλας το μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας του, ενώ δεν άλλαξε ποτέ ομάδα.

Η πόλη θα τον τιμήσει, αφού ψηφίστηκε ομόφωνα στο συμβόυλιο να μετονομαστεί η Olive Street σε «Nowitzki Way».

Μάλιστα στο συμβούλιο μίλησε και ο Τζέισον Τέρι, με τον οποίο κατέκτησαν μαζί τον τίτλο το 2011.

«Είναι εξαιρετικός παίκτης ο Ντιρκ, όμως είναι ακόμα καλύτερος άνθρωπος», ήταν τα λόγια του Jet για τον Γερμανό

“As great of a player that Dirk is, he’s an even better person“ - @jasonterry31

Today the Dallas City Council voted unanimously to rename part of Olive Street to “Nowitzki Way” to honor @swish41! #MFFL pic.twitter.com/dMvwoillZ1

— City of Dallas (@CityOfDallas) September 26, 2019