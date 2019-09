Μάλιστα και ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο εντυπωσιάστηκε από το πόσο πολύ λατρεύεται από τον συγκεκριμένο φίλο των Μιλγουόκι Μπακς αφού «ανέβασε» και εκείνος το βίντεο του Ίθαν Στρόικ!

Όπως θα δείτε τα πάντα μέσα στο δωμάτιο αφορούν το Γιάννη. Από την μικρότερη έως και την μεγαλύτερη λεπτομέρεια!

Το ποστάρισμα του Στρόικ που έγινε viral σε λίγα λεπτά

Please share this video and tag @Giannis_An34 in the mentions!! I need him to see this!! #Bucks #Giannis pic.twitter.com/fEpdZIezz0

— Ethan Stroik (@EthanStroik) September 24, 2019