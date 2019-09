Δολοφονήθηκε πρώην ΝΒΑer στο Ντάλας (pics)

Η είδηση πως ο 37χρονος πρώην ΝΒΑer βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς στο Ντάλας έχει συγκλονίσει τον αθλητικό και μπασκετικό χώρο των ΗΠΑ.

Ο Άντρε Έμετ επελέγη στο Νο35 από τους Σιάτλ Σουπερσόνικς στο draft του 2004, άρχισε την καριέρα του στην ομάδα του Μέμφις και ακολούθησαν οι Νετς και η G-League, αλλά και ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Λιέτουβος Ρίτας κι η Πο Ορτέζ, αλλά και σύλλογοι σε Κίνα, Πουέρτο Ρίκο, Μεξικό, Κορέα, Φιλιππίνες και Βενεζουέλα.

Το τελευταίο διάστημα ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Κίνα με μια επίλεκτη ομάδα της BIG3, στην οποία θα συμμετείχαν και οι Αμάρε Στούντεμαϊρ, Ουίλ Μπάινουμ, Στίβεν Τζάκσον, Ρέτζι Έβανς, Κόρι Μαγκέτι και Ρασάρντ Λούις.

Former NBA player Andre Emmett, who played two seasons with the Nets and Grizzlies, was murdered this morning in Dallas. Emmett recently became a father. He played at Texas Tech and was No. 36 pick in 2004 draft. RIP. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2019

The BIG3 is in a state of shock over the sudden and tragic death of Andre Emmett. Andre was a member of the BIG3 family for two seasons and never without a smile on his face. His kindness towards others and easy-going demeanor made him a joy to be around. pic.twitter.com/QoNJ7NH2k0 — BIG3 on CBS (@thebig3) September 23, 2019