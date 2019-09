Μια ασύλληπτη ανατροπή έκαναν οι Κλίπερς στα περσινά playoffs στο Game 2 με Ουόριορς.

Η ομάδα του Ρίβερς βρέθηκε να χάνει με 31, αλλά με έναν απολαυστικό Λου Ουίλιαμς, κατάφερε να κάνει ένα απίθανο break.

Το ΝΒΑ δεν θα μπορούσε να ξεχάσει το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία των playoffs.

1 days until #KiaTipOff19

Flash back to the best of the @LAClippers’ historic 31-point comeback against GSW in the #NBAPlayoffs! pic.twitter.com/Y0EozanOwv

