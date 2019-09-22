Oι χορευτικές φιγούρες του Λόνζο Μπόλ στο γυμναστήριο (vid)

Αντίστροφα μετρά ο Λόνζο Μπολ για την έναρξη της σεζόν στους Πέλικανς.
Ο γκαρντ των Πέλικανς κάνει τη γυμναστική του και δεν σταματά να χορεύει.
Μένει να δούμε αν θα... χορέψει και μέσα στο γήπεδο της Νέας Ορλεάνης.
ΤΕΛΙΚΟ
EINTRACHT FRANKFURT 0vs
ARSENAL 3
ΤΕΛΙΚΟ
APOEL NICOSIA 3vs
DUDELANGE 4
ΤΕΛΙΚΟ
AS ROMA 4vs
ISTANBUL BASAKSEHIR 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER UNITED 1vs
FC ASTANA 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC PORTO 2vs
BSC YOUNG BOYS 1
ΤΕΛΙΚΟ
PSV EINDHOVEN 3vs
SPORTING 2
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 1vs
FERENCVAROS 1
ΤΕΛΙΚΟ
WOLVES 0vs
SPORTING BRAGA 1
ΤΕΛΙΚΟ
QARABAG AGDAM 0vs
SEVILLA FC 3
ΤΕΛΙΚΟ
RANGERS 1vs
FEYENOORD ROTTERDAM 0
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
GETAFE CF -vs
MALLORCA -
ESPANYOL -vs
REAL SOCIEDAD -
VALENCIA CF -vs
CD LEGANES -
ATHLETIC BILBAO -vs
DEPORTIVO ALAVES -
SEVILLA FC -vs
REAL MADRID -
CRYSTAL PALACE -vs
WOLVES -
WEST HAM UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
ARSENAL -vs
ASTON VILLA -
CHELSEA -vs
LIVERPOOL FC -
US SASSUOLO -vs
SPAL -
LECCE -vs
SSC NAPOLI -
FC BOLOGNA -vs
AS ROMA -
SAMPDORIA -vs
TORINO FC -
ATALANTA -vs
ACF FIORENTINA -
LAZIO -vs
PARMA -
B. MONCHENGLADBACH -vs
FORTUNA DUSSELDORF -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
BORUSSIA DORTMUND -
ORENBURG -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
DINAMO MOSKVA -vs
FK SOCHI -
ARSENAL TULA -vs
URAL -
CSKA MOSCOW -vs
FK KRASNODAR -
RIZESPOR -vs
GAZISEHIR GAZIANTEP -
GENCLERBIRLIGI -vs
ALANYASPOR -
YENI MALATYASPOR -vs
GALATASARAY -
STADE RENNES -vs
OSC LILLE -
ANGERS SCO -vs
AS SAINT-ETIENNE -
OLYMPIQUE LYON -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
CRAY WANDERERS -vs
SOHAM TOWN RANGERS -
KINGSTONIAN -vs
GRAYS ATHLETIC -
BIGGLESWADE FC -vs
CHERTSEY TOWN -
Ο Λόνζο Μπολ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στους Πέλικανς, αλλά δεν σταματάει να χορεύει ακόμα και στο γυμναστήριο.
Αντίστροφα μετρά ο Λόνζο Μπολ για την έναρξη της σεζόν στους Πέλικανς.
Ο γκαρντ των Πέλικανς κάνει τη γυμναστική του και δεν σταματά να χορεύει.
Μένει να δούμε αν θα... χορέψει και μέσα στο γήπεδο της Νέας Ορλεάνης.