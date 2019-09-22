ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • PREMIER LEAGUE
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • PREMIER LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGUE 1
  • FA CUP
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑNew Orleans Pelicans
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Oι χορευτικές φιγούρες του Λόνζο Μπόλ στο γυμναστήριο (vid)

Oι χορευτικές φιγούρες του Λόνζο Μπόλ στο γυμναστήριο (vid)

Oι χορευτικές φιγούρες του Λόνζο Μπόλ στο γυμναστήριο (vid)

Ο Λόνζο Μπολ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στους Πέλικανς, αλλά δεν σταματάει να χορεύει ακόμα και στο γυμναστήριο.

Αντίστροφα μετρά ο Λόνζο Μπολ για την έναρξη της σεζόν στους Πέλικανς.

Ο γκαρντ των Πέλικανς κάνει τη γυμναστική του και δεν σταματά να χορεύει.

Μένει να δούμε αν θα... χορέψει και μέσα στο γήπεδο της Νέας Ορλεάνης.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Λόνζο Μπολ: «Θα μετανιώσουν που με αντάλλαξαν οι Λέικερς»

Μπάσκετ

Αναπολεί την Oracle Arena ο Πατσούλια! (vid)

Μπάσκετ

Στη διάθεση του Καστρίτη ο Σούλερ

Μπάσκετ

Παναθηναϊκός: Τα «clicks» από τo gala του «Παύλος Γιαννακόπουλος» (pics)

Μπάσκετ

Ρεάλ - Φουενλαμπράδα 116-61

Μπάσκετ

Μαγική ασίστ ο Καμπάτσο, τρίποντο στον αιφνιδιασμό ο Γιουλ! (vid)

Best of internet