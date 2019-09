Η Ντέλε Ντον είναι η MVP στο WNBA (pic & vid)

Η Ελένα Ντέλε Ντον έγραψε ιστορία αφού είναι η μοναδική παίκτρια στο WNBA με δύο βραβεία MVP με διαφορετικές ομάδες.

Φέτος με τις «Mystics» και το 2015 με τις Σικάγο «Sky» ήταν η κορυφαία της Λίγκας.

Επιπροσθέτως τη φετινή σεζόν μέτρησε ποσοστό τουλάχιστον 50% δίποντα, 40% τρίποντα και 90% βολές κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο γυναικείο μπάσκετ.

AND THERE YOU HAVE IT! @De11eDonne is this year’s #WNBA #TogetherDC #RunItBack pic.twitter.com/Wg0uZHNnH1

— Washington Mystics (@WashMystics) September 19, 2019