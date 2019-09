«Ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι ο καλύτερος παίκτης της 10ετίας» (pic)

Η συζήτηση για τους καλύτερους και τους... χειρότερους της 10ετίας του ΝΒΑ έχει ανοίξει και το ESPN το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Ρώτησε τους ''ειδικούς'' του για τον καλύτερο παίκτη της δεκαετίας στον «μαγικό» κόσμο και το αποτέλεσμα είναι σχετικά αναμενόμενο.

Στην κορυφή είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ακολουθεί ο Στέφεν Κάρι και στην τρίτη θέση είναι ο Κέβιν Ντουράντ. Μαζί αμέσως μετά είναι ο Τζέιμς Χάρντεν με τον MVP των περσινών playoffs, Καουάι Λέοναρντ.

We asked a panel of our NBA experts: Who was the player of the decade?

They ranked their top three picks in order and here are the results: https://t.co/xd8t9dCfKj pic.twitter.com/1LTDo42z1h

— ESPN (@espn) September 18, 2019