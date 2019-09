Χάρντεν: «Έτοιμος να πάω σε ''πόλεμο'' με τον Ουέστμπρουκ» (pic)

Οι Ρόκετς είναι πανέτοιμοι για την νέα σεζόν και άπαντες στο Χιούστον ονειρεύονται το Πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Ο Τζέιμς Χάρντεν φέτος αναμένεται να έχει βοήθεια στο παρκέ και δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος για το γεγονός ότι θα έχει στο πλευρό του τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

«Είμαι ενθουσιασμένος να πάω σε έναν πόλεμο με κάποιον που είναι... σκυλί. Κάποιον που είναι ''δολοφόνος'' για τα καλά».

James Harden says he's ready to go to war with Russell Westbrook pic.twitter.com/tV6ItQjM8A

— ESPN (@espn) September 18, 2019