Τα πέντε πιο ιστορικά παιχνίδια στο NBA (vids)

Λίγο πριν ξεκινήσει η περίοδος των φιλικών αναμετρήσεων στο ΝΒΑ το ESPN αποφάσισε να αναδείξει πέντε παιχνίδια που δε θα ξεχάσει ποτέ και κανείς.

Στην κορυφή βρίσκεται η αναμέτρηση μεταξύ των Σπερς και των Χιτ η οποία ολοκληρώθηκε με το τρίποντο του Ρέι Άλεν το οποίο καθόρισε τον τίτλο.

Αναλυτικά τα πέντε ματς της επιλογής τους...

ESPN’s top 5 NBA games of the 2010s

1) Spurs vs Heat Game 6 in the 2013 Finals

2) Cavs vs Warriors Game 7 in the 2016 Finals

3) Warriors vs Thunder Game 6 in the 2016 WCF

4) Mavericks vs Heat Game 2 in the 2011 Finals

5) Kobe’s last game

