Οι Ράπτορς θα κυκλοφορήσουν χιτζάμπ με το σήμα τους (vid)

Η εταιρεία που συνεργάζεται με την ομάδα από τον Καναδά κυκλοφόρησε χιτζάμπ με το σήμα της ομάδας. Οι Ράπτορς με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν η πρώτη ομάδα στο ΝΒΑ, που θα προσφέρει αυτή την δυνατότητα σε Μουσουλμάνες γυναίκες. Η δημιουργία του έγινε σε συνεργασία με γυναίκες, που συχνά παρακολουθούν μπάσκετ και σχετίζονται με την ομάδα.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, που θα ενώνει όλους τους οπαδούς και όσους ήρθαν κοντά στην ομάδα, ειδικά την τελευταία χρονιά με την επιτυχία της. Οι Ράπτορς θέλουν να δώσουν έμφαση στο ότι το γήπεδο είναι ένα μέρος που όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι και μέλη της ομάδας.

«Με έμπνευση από εκείνες που είναι γενναίες αρκετά για να αλλάξουν το παιχνίδι».

Inspired by those brave enough to change the game.

The Toronto Raptors Nike Pro Hijab is available now.#WeTheNorth pic.twitter.com/D1fY1mWGhy

