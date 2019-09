Μπάρκλεϊ: «Οι 76ers θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα!» (pic)

Ο «Chuck» είναι γνωστός για τις παράτολμες προβλέψεις του. Κάτι που έσπευσε να ξανακάνει μιλώντας στον Μάικλ Λι του «The Athletic».

Συγκεκριμένα είπε ότι «διαλέγω τους 76ers ότι θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα τη νέα σεζόν» αφού πιστεύει στους Εμπίντ, Σίμονς, Χόρφορντ, Χάρις και Ρίτσαρτσον, χωρίς να ανησυχεί για τις αποχωρήσεις των Μπάτλερ και Ρέντικ.

Μια υποσημείωση: Τις περισσότερες φορές ο συμπαθέστατος Sir Charles, πέφτει... έξω!

Charles Barkley: “I’ve already picked the 76ers to win the championship next season.”

— Michael Lee (@MrMichaelLee) September 13, 2019