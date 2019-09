Ο Κόμπι Μπράιντ ρωτήθηκε και μίλησε για τις σκέψεις του όταν έβλεπε τους αντιπάλους να του κάνουν double team και η απάντηση του έχει όλη την μενταλιτέ του πρώην άσου του ΝΒΑ.

«Όταν μου έκαναν double team έλεγα πρέπει να στείλετε ακόμα έναν πάνω μου. Αμέσως. Αυτό σκεφτόμουν».

Kobe welcomed double-teams when he was playing pickup

(via @PlayersTribune, Knuckleheads Podcast) pic.twitter.com/fV4P56heYR

— ESPN (@espn) September 11, 2019