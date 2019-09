Και τυπικά παρέμεινε στους Ρόκετς ο Γκόρντον (pic)

Η συμφωνία για παραμονή του Έρικ Γκόρντον στους Ρόκετς είχε ήδη υπάρξει και είχε γνωστοποιηθεί. Αυτό που έμενε ήταν να πέσουν και οι υπογραφές. Αυτό έγινε σήμερα και ο έμπειρος γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Χιούστον ως και το 2024, διάστημα στο οποίο θα πάρει 76 εκατομμύρια δολάρια.

OFFICIAL: Rockets GM Daryl Morey today announced that the team has signed guard @TheofficialEG10 to a contract extension which runs through the 2023-24 season.

» https://t.co/UJcJKLG8b2 pic.twitter.com/udley4NIL2

— Houston Rockets (@HoustonRockets) September 4, 2019