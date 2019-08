Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς ήταν τρομερός στο πρώτο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οδήγησε την Σερβία στη νίκη επί της Ανγκόλας (59-105), με 24 πόντους (3/3δ., 5/7τρ., 3/3β.), 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Το ΝΒΑ ανέβασε στο twitter την εμφάνισή του κι έγραψε «Mr Automatic Bogdanovic»!

“Mr. Automatic Bogdanovic!”

24 PTS on 5 3PM from @LeaderOfHorde in Serbia’s opening First Round win! #SrbijaGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/setI8tJzOq

— NBA (@NBA) August 31, 2019