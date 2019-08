Καρμέλο-Ραντλ: Kάνουν προπόνηση παρέα (vid)

Τελειώνει το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχει βρει ομάδα ο Καρμέλο Άντονι.

Ο Μέλο προσπαθεί να κρατηθεί σε φόρμα και προπονείται μαζί με τον Τζούλιους Ραντλ.

Πάντως οι δυο τους μπορεί να βρίσκονται κοντά στη νέα σεζόν. Ο Ραντλ θα παίξει στους Νικς, ενώ υπάρχουν φήμες για Μέλο και Νετς, αφού Ίρβινγκ και Ντουράντ προσπαθούν να πείσουν την ομάδα να τον φέρει στο Μπρούκλιν.

Melo & Julius Randle in the gym together

(via @tylerrelph10) pic.twitter.com/7WT3HgFTch

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Αυγούστου 2019