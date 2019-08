Επιστρέφουν οι φανέλες των Μπλέιζερς από το πρωτάθλημα του 1977! (pics & vids)

Σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση όπου έδωσε το «παρών» ο «θρύλος» του ΝΒΑ και του Πόρτλαντ Μπιλ Ουόλτον. οι Μπλέιζερς αποκάλυψαν τις φανέλες που θα φορέσουν σε πέντε εντός έδρας παιχνίδια.

Πρόκειται για τις φανέλες τις οποίες φορούσαν τη σεζόν 1976-77, όταν και κατέκτησαν το ένα και μοναδικό τους πρωτάθλημα στο ΝΒΑ!

We'll be red hot & rollin' in our Classic Edition Uniforms this season!

The squad will sport these red 1977 Championship replicas with 'blazers' written vertically down the chest during our preseason opener Oct. 8 at Veterans Memorial Coliseum and all five decade nights throughout the year.



PHOTO GALLERY:

