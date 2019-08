Για άλλα τρία χρόνια στους Νετς ο ΛεΒέρτ! (pic)

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ανέφερε ότι ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα παραμείνει στο Μπρούκλιν για άλλα τρία χρόνια και θα λάβει στο σύνολο 52,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λεβέρτ είχε επιλεγεί στο νούμερο 20 του draft το 1996 έχοντας πέρυσι 13,7 πόντους κατά μέσο όρο 3,8 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ.

Brooklyn Nets guard Caris LeVert has agreed to a three-year, $52.5 million contract extension, league sources tell ESPN. LeVert turns 25 today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2019