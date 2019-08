ΛεΜπρόν-Χάουαρντ: Μετά την Εθνική μαζί και σε ομάδα NBA (pic)

Μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας στο NBA, ήρθε η ώρα Χάουαρντ και Λεμπρόν να συνυπάρξουν στην ίδια ομάδα. Ο «Σούπερμαν» είπε το ναι στους Λέικερς και επιστρέφει στο Λος Αντζελες μετά το πρώτο του καταστροφικό πέρασμα.

Με τον Λεμπρόν πάντως, ο Χάουαρντ ήταν συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ, έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο του 2006 και το χάλκινο στο Mundobasket της Ιαπωνίας έχοντας αποκλειστεί στα ημιτελικά από την Εθνική Ελλάδος.

15 seasons in the Association together.

Now Dwight Howard's joining LeBron in L.A. pic.twitter.com/yRfGHrjetl

