Όπως θα δείτε στο trailer που ακολουθεί, όποιος θελήσει να φτιάξει τον δικό του παίκτη στο ΝΒΑ 2Κ20, μάλλον θα πρέπει να περάσει αμέτρητες ώρες «αγκαλιά» με την κονσόλα του.

Αν μη τι άλλο οι επιλογές είναι αμέτρητες και σίγουρα υπόσχεται πολλές συγκινήσεις!

The NBA 2K20 Demo is now live Download for free to start building your MyPLAYER with more than 100 archetypes & 50 new badges to choose from

Play the full story this #2KDay on 9/6 pic.twitter.com/j67iTXpfmL

— NBA 2K20 (@NBA2K) August 21, 2019