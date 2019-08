Στηρίζουν Καμ Ρέντις κι όχι Ζάιον Ουίλιαμσον οι rookies! (pics)

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ΝΒΑ, κάτι που φάνηκε κι από την επιλογή του στο Νο1 του draft του καλοκαιριού από τους Πέλικανς.

Ωστόσο, δεν έχει την ίδια... πέραση και στους «νεοφώτιστους» συμπαίκτες του, οι οποίοι «βλέπουν» τον Καμ Ρέντις να κάνει μεγαλύτερη καριέρα από εκείνον!

Ο 19χρονος φόργουορντ, που ήταν συμπαίκτης του Ουίλιαμσον στο Duke, επελέγη από τους Χοκς στο Νο10 του draft και απέσπασε το 19% των ψήφων των rookies σε σχετική ψηφοφορία.

Ακολούθησε ο Τζα Μοράντ (16%) και ο Ντι Άντρε Χάντερ (11%), με τον Ζάιον να μένει στο 5%, όπως και οι Αρ Τζέι Μπάρετ, Τζάκσον Χέις και Κόμπι Ουάιτ.

Παρόλα αυτά, οι rookies «παραδέχθηκαν» πως ο Ουίλιαμσον είναι ο πιο αθλητικός μεταξύ τους και είναι φαβορί για το βραβείο «Rookie of the Year».

The results of the 2019 NBA Rookie Survey are in:

ROY award winner: Zion Williamson

Best defender: Matisse Thybulle

Best career: Cam Reddish

More results: https://t.co/Npy8tQ8S5u pic.twitter.com/Tl3Ns8HKoy

— SLAM Newswire (@SLAMnewswire) August 20, 2019