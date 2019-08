Εντυπωσιακά circus shots είδαμε από Μάρεϊ και Χάρις τη σεζόν που πέρασε.

Οι παίκτες των Νάγκετς έκαναν τα... αεροπλανικά τους και το ΝΒΑ μάζεψε τα καλύτερα.

CIRCUS SHOT

It's the BEST ACROBATIC FINISHES from @BeMore27 & @thats_G_ this season!#TeamDay | @nuggets pic.twitter.com/jP7ECBn9ou

— NBA (@NBA) August 15, 2019