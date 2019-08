Tα καλύτερα του Ουέιντ με την Team USA (vid)

Η σεζόν που πέρασε ήταν η τελευταία για τον Ουέιντ, ο οποίςο αποσύρθηκε από το μπάσκετ.

O Flash έχει καταθέσει την ψυχή του και με την φανέλα της Team USA, με την οποία πήρε το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Επιπλέον κατέκτησε χάλκινο σε αυτούς της Αθήνας το 2004, αλλά και στο Παγκόσμιο της Ιαπωνίας.

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ στο μπάσκετ παρουσίασε τα καλύτερα του θρύλου των Χιτ και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Rewind to Dwyane Wade putting on a show for USA Basketball! #TBT @MountainDew pic.twitter.com/o3O3wbzkck

— USA Basketball (@usabasketball) August 16, 2019