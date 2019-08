Ο Κάζινς τραυματίστηκε στο γόνατο (pic)

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων στο Λας Βέγκας, αλλά ένας τραυματισμός στο γόνατο τον υποχρέωσε να σταματήσει.

Ο ψηλός των Λέικερς θα ταξιδέψει στο Λος Άντζελες ώστε να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να διαγνωσθεί το πρόβλημα του τραυματισμού του.

Να θυμίσουμε πως ο Κάζινς έχει υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Λέικερς.

Lakers center DeMarcus Cousins has suffered a possible knee injury and will undergo further testing today in Los Angeles, league sources tell ESPN. Cousins was working out in Las Vegas on Monday when he had to leave the court, sources said. He signed a one-year deal in July.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 15, 2019