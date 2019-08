Assistant coach στους Κλίπερς ο Λου! (pic)

Μπορεί το 2016 να πήραν παρέα με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς το πρωτάθλημα στους Καβς, αλλά τώρα θα τον βρει απέναντι του.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, ο Τάιρον Λου θα είναι ο top assistant coach του Ντοκ Ρίβερς στους Κλίπερς.

Έτσι θα έρθει αντιμέτωπος με τον «Βασιλιά» στη regular season και είναι πολύ πιθανό να συναντηθούν και στους τελικούς Δύσης.

The Clippers are "closing in" on hiring former Cavs coach Tyronn Lue as a top assistant to Doc Rivers, per @TheSteinLine. pic.twitter.com/wJf0fsWSOo

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 14, 2019