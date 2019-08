Όταν πρώην παίκτης του Ολυμπιακού νόμιζε ότι κάρφωσε και πανηγύριζε έξαλλα! (vid)

Συγκεκριμένα τη σεζόν 2010-11 και δη όταν ήταν μέλος των Μπόστον Σέλτικς, ο Ουέιφερ νόμιζε ότι είχε καρφώσει στο καλάθι των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έκανε ποτέ.

Η μπάλα είχε εξοστρακιστεί στη στεφάνη και το ματς συνεχιζόταν κανονικά. Όμως εκείνος νόμιζε ότι η μπάλα είχε καταλήξει στο καλάθι και άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα. Μόνο που όταν θέλησε να επιστρέψει στην... άμυνα «τράκαρε» πάνω στον Ζερμέιν Ο' Νιλ που είχε «μαζέψει» το επιθετικό ριμπάουντ και η ομάδα του υπέπεσε στο λάθος.

Το Shatin a Fool έκανε... flash back και θυμήθηκε την γκάφα του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού.

Von Wafer thought he finished this dunk with a bang...#Shaqtin pic.twitter.com/3Aq85FgzYl

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) August 13, 2019