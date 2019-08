Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας κι έχει καταγωγή από την Ταϊβάν και τον Καναδά, θα πάρει το 51% των μετοχών του Ρώσου Μικαΐλ Προκόροβ, σύμφωνα με τη «New York Post».

Ο Τζόσεφ Τσάι θα αγοράσει το υπόλοιπο των μετοχών για $1.35 δισεκατομμύρια και η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.

Ο Τσάι, που είναι συνιδιοκτήτης και αντιπρόεδρος της κινεζικής εταιρείας Alibaba, αγόρασε πέρυσι το 49% των Νετς για $1 δισεκατομμύριο και το συνολικό $2.35 είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για αγορά συλλόγου στον αθλητισμό των ΗΠΑ. Ντέιβιντ Τέπερ και Τίλμαν Φερτίτα αγόρασαν τους Carolina Panthers (NFL) και τους Χιούστον Ρόκετς, αντίστοιχα, για $2.2 δισεκατομμύρια το 2017.

Ο Τσάι είναι επίσης ιδιοκτήτης των San Diego Seals (ομάδα λακρός) και τον Φεβρουάριο του 2019 επένδυσε στην Premier Lacrosse League μαζί με τους The Chermin Group και The Raine Group. Ακόμη, τον προηγούμενο Ιανουάριο ήταν επικεφαλής ενός γκρουπ που αγόρασε την ομάδα του WNBA, New York Liberty, από την The Madison Square Garden Company.