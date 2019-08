Αντετοκούνμπο: Οι Γάλλοι θα τον απολαύσουν στο Παρίσι (pic)

Οι Μπακς θα κοντραριστούν με τους Χόρνετς του Μάικλ Τζόρνταν στο Παρίσι στις 24 Δεκέμβρη, σε ένα ματς που οι Γάλλοι θα μπορούν να δουν από κοντά τον ΜVP Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη συνηθίζει να προγραμματίζει μερικά ματς της regular season μακριά από τις ΗΠΑ, κάτι που έγινε και σε αυτή την περίπτωση.

Μάλιστα ξεχώρισε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ως τηλεοπτικά ματς-κλειδιά μαζί με το Σανς-Σπερς στο Μεξικό, αλλά και το Τορόντο-Ατλάντα στην ημέρα αφιερωμένη στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Be on the look out for some key games this season on NBA TV pic.twitter.com/QTJt1STqtn

— NBA TV (@NBATV) 12 Αυγούστου 2019