Ιμπάκα: «Πριν 15 χρόνια έτρωγα περισσεύματα φαγητού...» (vid)

Ο Σερζ Ιμπάκα κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή και δεν αποχωρίζεται το τρόπαιο.

Ο σέντερ των Ράπτορς βρίσκεται στον Κονγκό και τρώει με το τρόπαιο σε περίοπτη θέση.

Στο twitter εκτός από το βίντεο αναφέρει, «Από εκεί που πριν 15 χρόνια έτρωγα περισσεύματα, επέστρεψα ως πρωταθλητής και τρώω ένα κανονικό γεύμα. Η ζωή είναι σαν ταινία με τον Θεό να έχει γράψει το σενάριο...».

From begging leftovers 15 years ago to coming back as an NBA Champhion to eat a full meal at the same restaurant in Congo. Sometimes life is like a movie and this script is written by God only... #anythingispossible pic.twitter.com/4bBQzTRa1x

— Serge Ibaka (@sergeibaka) August 12, 2019