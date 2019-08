Την χθεσινή βραδιά οι ρούκις του ΝΒΑ είχαν την φωτογράφιση τους και σε μια από τις παρέες βρέθηκε ο Μπολ Μπολ μαζί με τους δύο νεαρούς των Ουόριορς, τους Τζόρνταν Πουλ και Έρικ Πασκάλ. Οι δυο τους απολάμβαναν το τραγούδι και χόρευαν, με τον νεαρό άσο των Νάγκετς να... απορεί μαζί τους, σε μια... μυθική αντίδραση.

