Ο Ουέιντ εξήγησε την ντρίμπλα που... ξαπλώνει τον αντίπαλο! (vid)

Ο Flash αναφέρθηκε στην ντρίμπλα που... ξαπλώνει τον αντίπαλο και παραδέχτηκε πως έγινε από ανάγκη.

«Αυτή την κίνηση, την έκανα πρώτη φορά σε ένα παιχνίδι Summer League, έχοντας πρώτα δει τον Τζόρνταν να κάνει αυτή την crossover ντρίμπλα πίσω από τον πλάτη στον Μπάιρον Ράσελ. Ήθελα να κάνω το ίδιο, αλλά ο αμυντικός ήταν πολύ κοντά μου, οπότε έπρεπε να την κάνω πίσω και ανάμεσα στα πόδια μου. Αυτή η ντρίμπλα έγινε… από ανάγκη κι έγινε ασταμάτητη», εξηγεί ο «Flash».

Paten I did this move in a summer league game in HS. After watching Jordan do his cross over pull back on Byron Russell. I wanted to do the same but the defender was too close so i had to go behind&between my legs. This move was born out of necessity and became unstoppable! https://t.co/zWMOdnNtxY

