Ο ΛεΜπρόν μαζεύει για προπονήσεις τους συμπαίκτες του πριν από το training camp των Λέικερς! (vid)

Η απόκτηση του Άντονι Ντέιβις ανεβάζει ξανά τον πήχη για τους Λέικερς που στοχεύουν ψηλά έπειτα από τον περσινό αποκλεισμό από τα playoffs, την ώρα που οι προσθήκες των Καουάι Λέοναρντ, Πολ Τζορτζ στους Κλίπερς δίνει νέο ενδιαφέρον στη μάχη του L.A.

Προκειμένου, λοιπόν να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι τη νέα σεζόν, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα διοργανώσει mini camp τον Σεπτέμβριο στο Λας Βέγκας πριν από το training camp των Λέικερς!

[Charania] League sources tell me that LeBron James has started organizing a team mini-camp in Las Vegas in September, days before the start of Lakers training camp. It's meant to galvanize and bond this Lakers unit right before the real training camp in Los Angeles. pic.twitter.com/MNhAHt7PzI

