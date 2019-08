Αντετοκούνμπο: Τα παρασκήνια από τα παπούτσια «Πρίγκιπας της Ζαμούντα»! (vid)

Μια ιδιαίτερη ιδέα είχε η Nike, η οποία έφτιαξε τα Zoom Freak 1 «'Coming to America» για χάρη της αγαπημένης ταινίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο (Πρίγκιπας της Ζαμούντα).

Ο Greek Freak είχε αποκαλύψει πως η αγαπημένη του ταινία ήταν ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα (Coming to America) και έτσι οι Μπακς δημιούργησαν video με τα παρασκήνια από τα ειδικά παπούτσια για τον Έλληνα φόργουορντ.

Στο video ο Γιάννης είναι μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση και Κώστα και παίρνουν στα χέρια τους τα παπούτσια.

Και οι 3 πλέον βρίσκονται στην προετοιμασία της Εθνικής για το Παγκόσμιο της Κίνας.

Behind the scenes of the 'Coming to America' reveal #ZoomFreak | #Antetokounbros pic.twitter.com/DdsjbdQuV6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 6, 2019