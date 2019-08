Ουόλ: «Ο Καρμέλο να κλείσει την καριέρα του στο Ντένβερ»! (pic)

Ο Μέλο δεν έχει βρει ακόμα ομάδα ώστε να συνεχίσει την καριέρα του και ο προσωπικός γυμναστής του, Κρις Μπράντλεϊ ανέφερε πρόσφατα πως: «Στην περίπτωσή του συμβαίνει αυτό που συνέβη και με τον Άλεν Άϊβερσον.

Κατά κάποιο τρόπο μπήκε στη μαύρη λίστα. Βρέθηκε σε μία κατάσταση στην καριέρα του όπου οι ομάδες σκεφτόντουσαν πως 'θα θέλει να έχει τον ρόλο του, οπότε θα μείνουμε μακριά'. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον Άντονι τώρα»,

Ο ίδιος πάντως μίλησε πρόσφατα για το γεγονός ότι παραμένει free agent: «Μου λέτε ότι δεν μπορώ να βρω θέση σε ρόστερ 15 παικτών μεταξύ 30 ομάδων»;

Από την πλευρά του, ο Τζον Ουόλ εξήγησε πως η επιστροφή του στους Νάγκετς για να κλείσει την καριέρα του θα ήταν το ιδανικό σενάριο για τον Μέλο: «Πρέπει να πάει σε ένα franchise που "έχτισε" κάτι μαζί του. Ο μόνος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι να επιστρέψει στο Ντένβερ».

John Wall thinks Melo should sign with the Nuggets to close out his career: “It has to be a franchise you built something with,” per @ChaseHughesNBCS pic.twitter.com/eNgsrCOTFB

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 6, 2019