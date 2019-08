Ο Κάρτερ έχει καρφώσει τρεις διαφορετικές δεκαετίες και...πάει για την τέταρτη! (vid)

Ιστορία αναμένεται να γράψει ο Βινς Κάρτερ, αφού πήρε την μεγάλη απόφαση και στα 42 του συνεχίζει στο ΝΒΑ και συγκεκριμένα στους Χοκς. Ο έμπειρος άσος θα γίνει ο πρώτος παίκτης της ιστορίας που θα έχει αγωνιστεί τέσσερις δεκαετίες στον «μαγικό» κόσμο από το 1998 βρίσκεται στο ΝΒΑ και έχει παίξει σε Ράπτορς, Νετς, Μάτζικ, Σανς, Μάβερικς, Γκρίζλις, Κινγκς και Χοκς σε ένα εκπληκτικό ταξίδι.

Σε αυτό έχει προσφέρει μερικές μοναδικές παραστάσεις και είναι πανέτοιμος να συνεχίσει να τις προσφέρει και να καταφέρει να καρφώσει και 4η δεκαετία.

Vince Carter has thrown it down in 3 different decades.

He could make it 4 now that he's reportedly returning to the Hawks pic.twitter.com/QhJ0gr58IU

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 5, 2019