Κερ: «Δεν γίνεται να απολύσει τον Ντάνκαν ο Πόποβιτς» (vid)

Θέση στο προπονητικό επιτελείο των Σπερς για τη νέα σεζόν θα πάρει ο Τιμ Ντάνκαν που επιστρέφει στην ομάδα με άλλη ιδιότητα.

Ο Στιβ Κερ που είναι assistant του Πόποβιτς στην Team USA σχολίασε με τον δικό του φοβερό τρόπο την είδηση αυτή

«Ο Ντάνκαν έχει πει ήδη στα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού τιμ πως ο ίδιος δεν υπάρχει περίπτωση να απολυθεί και έχει δίκιο. Ο Πόποβιτς δεν μπορεί να απολύσει τον Ντάνκαν, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να απολυθούν. Πιθανότατα δεν θα κάνει τίποτα και απλώς θα κοιτάζει», ήταν τα λόγια του head coach των Ουόριορς.

"[Duncan] has already told everyone on the staff he's the only one who's not fireable on the staff, and he's right. ... He probably won't even do anything."

Steve Kerr says Spurs assistant Tim Duncan is untouchable pic.twitter.com/bI1aMjlhhJ

— ESPN (@espn) August 5, 2019