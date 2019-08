Γκαρνέτ στη Μινεσότα: Μόνος του και όλοι τους! (vid)

Είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των Τίμπεργουλβς και ο άνθρωπος που λίγο έλειψε να τους πάει στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο Κέβιν Γκαρνέτ είναι ότι καλύτερο έχει περάσει ποτέ από τη Μινεσότα, κάτι που δείχνει και το γράφημα με τους κορυφαίους σκόρερ της ομάδας.

Ο «Big Ticket» έχει 19.201, αφήνοντας πολύ πίσω τον δεύτερο τον Ουίγκινς με 7.768.

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Τάουνς, Μίτσελ και Λοβ.

The top Minnesota Timberwolves scorers through the years. pic.twitter.com/bALjm9B6F8

