«Τρέλανε» κόσμο και τη σεζόν που πέρασε ο Στεφ Κάρι.

Ο σταρ των Ουόριορς έδειξε ξανά γιατι θεωρείται ένας εκ των 2-3 κορυφαίων point guards στο ΝΒΑ και η λίγκα διάλεξε τις καλύτερες στιγμές του.

Δείτε τα... κόλπα του ταχυδακτυλουργού των Ουόριορς που έχει το τρίποντο σαν βολή

STEPH CURRY FROM DOWNTOWN!

the BEST PLAYS from @StephenCurry30 this season! #TeamDay | @warriors pic.twitter.com/qz2En0Vprf

— NBA (@NBA) August 3, 2019