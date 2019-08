Οπαδός των Πέισερς είναι ναρκωμένος και στέλνει «μυθικό« μήνυμα στον Ολαντίπο! (vid)

Πολλές φορές έχουν έρθει στην δημοσιότητα βίντεο με ανθρώπους να έχουν βγάλει το δόντι τους στην Αμερική και η νάρκωση τους κάνει να έχουν περίεργες αντιδράσεις. Ένας νεαρός οπαδός των Πέισερς βρέθηκε σε αυτή την θέση και η αντίδραση του είναι μυθική.

Θυμήθηκε τον τραυματισμό του Βίκτορ Ολαντίπο και αφού του είπε πόσο του λείπει, με δάκρυα στα μάτια του έστειλε ευχές για ταχεία ανάρρωση, τον αποθέωσε και ζήτησε να κλείσει η κάμερα για να μην τον δει ο Ολαντίπο να κλαίει.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

This Pacers fan could only think of @VicOladipo after he got his teeth pulled

(via @zachapearson)pic.twitter.com/dcJLQ0eHrg

— ESPN (@espn) August 3, 2019