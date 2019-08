Oι μέρες των... επιστροφών για Λέοναρντ, Ντέιβις, Ίρβινγκ και Ουέστμπρουκ (pic)

Οι τέσσερις σούπερ σταρ του ΝΒΑ άλλαξαν φέτος περιβάλλον και ομάδα, διεκδικώντας νέες προκλήσεις στις καριέρες τους.

Έτσι, λοιπόν ο Λέοναρντ θα αντιμετωπίσει τους Ράπτορς στο Τορόντο στις 11 Δεκεμβρίου.

Ο Ντέιβις θα γυρίσει στη Νέα Ορλεάνη στις 27 Νοεμβρίου και ο Καϊρί Ίρβινγκ θα αντιμετωπίσει τους Σέλτικς ως παίκτης των Νετς την ίδια μέρα. Σε ό,τι αφορά τον Ράσελ Ουέστμπρουκ που φόρεσε πρόσφατα τη φανέλα των Ρόκετς, θα γυρίσει στην Οκλαχόμα στις 9 Ιανουαρίου.

Sources: Notable superstar return games on 2019-20 NBA schedule:

Clippers’ Kawhi Leonard at Toronto: Dec. 11

Lakers‘ Anthony Davis at New Orleans: Nov. 27

Nets‘ Kyrie Irving at Boston: Nov. 27

Rockets’ Russell Westbrook at Oklahoma City: Jan. 9.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2019