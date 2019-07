Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ είχε συμφωνήσει με τους Πέισερς και απλά ανακοινώθηκε.

Ο ομογενής γκαρντ υπέγραψε two way συμβόλαιο που μεταξύ άλλων σημαίνει πως ανά πάσα στιγμή μπορούν να τον χρησιμοποιούν και στην ομάδα της G League.

OFFICIAL: We have signed Naz Mitrou-Long (@NazzyJML) to a two-way contract pic.twitter.com/1xH3gjJbwT

— Indiana Pacers (@Pacers) July 31, 2019