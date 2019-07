Μπλέιζερς-ΜακΚόλουμ: Τριετής επέκταση 100 εκατ. δολαρίων! (pic)

Το δίδυμο Λίλαρντ-ΜακΚόλουμ δεν σπάει στο Πόρτλαντ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπλέιζερς συμφώνησαν σε επέκταση 3 χρόνων αξίας 100 εκατ. δολαρίων με τον παίκτη.

Αυτό σημαίνει πως το συμβόλαιο του είναι πλέον πενταετές 157 εκατ. δολαρίων.

Πέρυσι μέτρησε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ μέσο όρο, ενώ από τις 27 Ιούλη ήταν διαθέσιμος για να υπογράψει την επέκταση του.

Οι Μπλέιζερς έχουν προσθέσει στο ρόστερ τους και τον Χασάν Ουάιτσαϊντ, φτιάχνοντας μια ικανότατη τριάδα.

Portland Trail Blazers guard CJ McCollum has agreed to a three-year, $100 million contract extension --- extending his current deal to five years and $157 million, his agent, Sam Goldfeder of Excel Sports, tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2019