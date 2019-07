Τίμπεργουλβς: Πήραν για αντιπρόεδρο τον GM των Πίστονς

Από τους Πίστονς στους Τίμπεργουλβς ο Sachin Gupta.

Ο πρώην assistant GM του Ντιτρόιτ θα είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Μινεσότα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Ο Gupta έχει δουλέψει στο παρελθόν σε Ρόκετς και Σίξερς και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

After working through hiring process, Minnesota is set to officially announce Pistons assistant GM Sachin Gupta as its new Executive Vice President of Basketball Operations. Gupta has also worked for Houston and Philadelphia, becoming well-versed in advanced metrics. https://t.co/8do2fBKWsq

