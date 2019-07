Οι Μπακς συμφώνησαν με τον Λουκ Μέι για το διάστημα της προετοιμασίας αρχικά.

Ο νέος γκαρντ της ομάδας τα πήγε εξαιρετικά στο Summer League στο Λας Βέγκας και χάρη σε αυτή την απόδοση κέρδισε την εμπιστοσύνη των «ελαφιών».

The best of Luke Maye from #NBASummer!!#FearTheDeer pic.twitter.com/PHCBz6eaeq

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 28, 2019