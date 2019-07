Δάκρυσε ο Λιν: «Έπιασα πάτο, το ΝΒΑ δεν με θέλει πια» (vid)

Μπορεί πριν από επτά χρόνια το ΝΒΑ να είχε... ξετρελαθεί με τον Τζέρεμι Λιν και τα όσα έκανα στους Νικς (14,6π., 6,2ασ.) αλλά έκτοτε ουδέποτε προχώρησε στην μεγάλη εκτόξευση. Τα νούμερά του παρέμειναν σταθερά, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός πριν από δύο χρόνια του... έκοψε τη φόρα. Αποκορύφωμα η περσινή σεζόν όπου ήταν αρχικά η αλλαγή του Τρε Γιανγκ στους Χοκς και στη συνέχεια το τρίτο γκαρντ στους Ράπτορς πίσω από Λόουρι και ΒανΒλιτ.

Από την 1η Ιουλίου είναι εκείνος ελεύθερος, αλλά προς το παρόν καμία ομάδα του ΝΒΑ δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Αντίθετα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι εκείνη που φέρεται να θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του, αλλά ο ίδιος εμφανίστηκε δακρυσμένος που το ΝΒΑ του έχει γυρίσει την πλάτη. Μιλώντας ως καλεσμένος σε ένα event στην Ταϊβάν, είπε «Είναι μια σκληρή free agency. Από ότι φαίνεται το ΝΒΑ δεν με θέλει πια. Όπως λένε όταν πιάνεις πάτο, το μόνο που μπορείς να κάνει μετά είναι να αρχίσεις να σκαρφαλώνεις πάλι προς τα πάνω...»

Jeremy Lin opens up on free agency. It’s never easy feeling like you’ve been given up on. I felt this one, pull through Jeremy. You’re special

