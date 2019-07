Οι λάτρεις του ΝΒΑ περιμένουν πως και πως να δουν ποιος θα είναι το αφεντικό του Λος Άντζελες τη νέα σεζόν. Λέικερς ή Κλίπερς; Λέοναρντ-Τζορτζ ή ΛεΜπρόν-Ντέιβις.

Ο ηθοποιός Τζακ Μπλακ πήρε θέση στο δίλημμα, διάλεξε τους λιμνάνθρωπους και θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στον «Klaw».

Αγρίεψε τον Καουάι και τον προειδοποίησε πως ο ΛεΜπρόν θα είναι ο νικητής της τιτανομαχίας.

Jack Black has some strong words for Kawhi Leonard

