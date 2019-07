«Ήταν το πεπρωμένο μας να παίξουμε μαζί» (vids)

Συγκεκριμένα ο Πολ Τζορτζ στην αρχική του τοποθέτηση θυμήθηκε όταν επιλέχθηκε στο draft ο Λέοναρντ από τους Πέισερς. Εκείνη την εποχή ήταν μέλος της ομάδας από την Ιντιάνα και αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να παίξει μαζί του από τη στιγμή που ήταν στην ίδια θέση με εκείνον.

Τελικά ο Λέοναρντ έγινε trade στους Σπερς και ο Τζορτζ είπε ότι «θα ήταν καλό να παίζαμε μαζί από τότε. Όμως ήταν το πεπρωμένο μας. Κάποια στιγμή να παίξουμε μαζί».

Επίσης ο πρώην παίκτης της Θάντερ είπε ότι «όταν ήμουν μικρός υποστήριζα τους Κλίπερς αλλά παράλληλα θαύμαζα τον Κόμπι Μπράιαντ στους Λέικερς. Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφω σπίτι μου. Δεν είμαι εγωιστής και ούτε λέω ότι είμαι ο καλύτερος. Θέλω να γίνω μέλος σε κάτι ωραίο και ξεχωριστό. Και είναι ωραίο να γίνεται στο σπίτι μου και για την ομάδα που υποστήριζα».

Ο Λέοναρντ από τη πλευρά του, αφού ευχαρίστησε το Τορόντο και τον οργανισμό των Ράπτορς για όλα όσα του παρείχε, είπε: «Οι Κλίπερς έχουν προπονητή για πρωτάθλημα και ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα να έρθω. Παράλληλα είναι ομάδα που θέλει να κερδίζει και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γράψουμε ιστορία στο σπίτι μας».

