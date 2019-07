Ο Τζέιμς Χάρντεν έχει αρχίσει να... περνά και στις νέες γενιές το διπλό step back του και όπως φαίνεται η τακτική του έχει αποτέλεσμα. Ένας πιτσιρικάς αποφάσισε να του δώσει μια... γεύση από το δικό του φάρμακο. Πήρε την μπάλα, έκανε τις ντρίπλες του, έκανε διπλό step back και σκόραρε δείχνοντας ότι είναι εξαιρετικός μαθητής.

Ο πιτσιρικάς είναι... μύθος!

This kid gave Harden a taste of his own medicine (via bigg_jett/Instagram) pic.twitter.com/ZKLOggXMba

— ESPN (@espn) July 23, 2019