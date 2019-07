Η μεγάλη πόρτα του Ζήση

Μια παροιμιώδης αμερικανική έκφραση λέει πως «what happens in Vegas, stays in Vegas», αλλά πάντοτε θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις ώστε να επιβεβαιώνεται ο κάθε κανόνας

Το ΝΒΑ ο Νίκος Ζήσης δεν το είχε απωθημένο από μικρό παιδί, ούτε το έβαλε αμέτι μουχαμέτι στη ζωή του να παίξει εκεί, αλλά να που του προέκυψε εντελώς ξαφνικά και έχει και ο ίδιος την περιέργεια να μάθει που θα τον βγάλει αυτό το κονέ!

Τι σχέση έχει το Λας Βέγκας; Εχει και παραέχει, διότι ο πρώην αρχηγός της Εθνικής βρέθηκε εκεί από τις 5 έως τις 15 Ιουλίου όχι απλώς για να παρακολουθήσει ως ρέκτης του μπάσκετ το καθιερωμένο Summer League του ΝΒΑ, αλλά για να συμμετάσχει σε αυτό με επίσημη ιδιότητα και μάλιστα όχι όποια κι όποια, αλλά εκείνη του μέλους των Σαν Αντόνιο Σπερς!

Τούτο όντως ξενίζει διότι συνήθως οι ομάδες του ΝΒΑ μετακαλούν ξένους προπονητές (ένας από αυτούς μάλιστα εφέτος ήταν ο Δημήτρης Πρίφτης με τους Γιουτα Τζαζ), αλλά οι Σπερς επέλεξαν να προσκαλέσουν και να εντάξουν στο επιτελείο τους έναν εν ενεργεία Ευρωπαίο παίκτη.

Ο Ζήσης πέταξε τη σκούφια του με την πρόταση του επικεφαλής του τμήματος διεθνούς scouting των Τεξανών, Κλαούντιο Κρίπα και όχι απλώς την αποδέχθηκε ασμένως, αλλά απόλαυσε κιόλας κάθε στιγμή της παρουσίας του στο Λας Βέγκας. Καθόταν ακριβώς πίσω από τον πάγκο των πεντάκις πρωταθλητών του ΝΒΑ τους οποίους κοούτσαρε η άμεση συνεργάτις του Γκρεγκ Πόποβιτς, Μπέκι Χάμον, συμμετείχε στις συναντήσεις, βίωσε όλη την ιεροτελεστία και εμπλούτισε ακόμη περισσότερο τον σάκο με τις ούτως ή άλλως συγκλονιστικές εμπειρίες και παραστάσεις του.

Λογικά αυτή η παρουσία δεν εμπίπτει στην κατηγορία των άπαξ. Τι σημαίνει αυτό; Ασφαλώς ο νυν γκαρντ της Τζουβεντούττ Μπανταλόνα, ο οποίος παρεμπιπτόντως αυτές τις μέρες κάνει διακοπές στην Πάτμο, μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη, αντιλαμβάνεται ότι άνοιξε μια πολύ μεγάλη πόρτα και ανυπομονεί να δει τι μπορεί να βρίσκεται από πίσω της στο μέλλον. Τότε δηλαδή που θα αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, θα σταθμίσει τις επιλογές, τις επιθυμίες και τις ευκαιρίες και θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει στην επόμενη φάση της ζωής του…

Ο Θεός να του δίνει υγεία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως ό,τι κι αν διαλέξει, θα είναι καλώς καμωμένο.